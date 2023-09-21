وجه النائب السابق نبيل نقولا رسالة الى رؤساء بلديات المتن الشمالي اعتبر فيها انه""طفح الكيل". وقال:"اتوجه اليوم بإنذار الى رؤساء بلديات المتن الشمالي اولا، ولبنان ثانيا الذين لا يقومون بدورهم البلدي. انتم مسؤولون أمام المواطن وأمام التاريخ بأنكم متقاعسون عن اداء مهامكم المنصوص عنها في القانون. كيف تسمحون بتأجير أجانب في بلداتكم دون أوراق ثبوتيه؟ اين الموظفون لديكم لا يعلمونكم بأن أناسا غرباء تسكن في بلداتكم وغير مكلفين حسب القانون. انتم وموظفوكم متواطئون ستحاكمون بتهمة إما خيانة البلدة أو الإهمال. في الحالتين انتم مجرمون وستدفعون الثمن قريبا. إن الدراجات التي تسير في بلداتكم دون تسجيل ودون أوراق تثبت هوية الأشخاص تقلق راحة المواطنين وشرطتكم نائمة نوم أهل الكهف. عصابات منظمة في بلداتكم ترعب السكان ولا هم لديكم. يجب منع وتوقيف كل دراجة وسائق دراجة وتلف دراجته على الفور وإبلاغ القوى الأمنية لإجراء المقتضى. انتهى الأمر وانتم انتهيتم والامم المتحدة الغت وجودكم. اشرف لكم أن تذهبوا إلى بيوتكم قبل أن يضعونكم في حاويات النفايات كل من يتقاعس".

كانت هذه تفاصيل خبر نقولا لرؤساء بلديات المتن الشمالي: مسؤولون أمام المواطن والتاريخ بأنكم متقاعسون عن اداء مهامكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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