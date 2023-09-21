اتفاقية تعاون بين قضاء جبيل و"الكوت دازور" في مارسيليا

وقعت اتفاقية تعاون بين اتحاد بلديات جبيل ومنطقة "جنوب فرنسا- الكوت دازور" (Région Sud) في المقر الرسمي للمنطقة في مدينة مارسيليا، بحضور رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا، وذلك بعد التنسيق الذي قام به مع منطقة "جنوب فرنسا" لتفعيل التعاون مع قضاء جبيل منذ سنتين.

وقد وقّع عن الجانب الفرنسي، رئيس "منطقة جنوب فرنسا" الوزير السابق رونو موزولييه وعن الجانب اللبناني ادغار الحاج ممثلاً رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس.

وكان موزولييه قد زار جبيل في ايلول الماضي ووقّع "وثيقة اعلان نوايا" مع قضاء جبيل. وتمّ من خلال هذا التعاون تأمين الطاقة الشمسية لمدارس رسمية وخاصة في جرود جبيل.

ويشارك ابي رميا مع الحاج في مؤتمر عن مستقبل البحر الابيض المتوسط في مرسيليا بدعوة من موزولييه.