شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع رشاش.. تفاصيل إطلاق النار على مدخل السفارة الأمريكية ببيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الخميس، بأن أعيرة نارية أطلقت خارج مبنى السفارة، في وقت متأخر أمس الأربعاء، دون أن تقع إصابات.

وأوضح المتحدث جيك نيلسون في بيان: "عند الساعة 37:10 مساء بالتوقيت المحلي، جرى الإبلاغ عن إطلاق نار بأسلحة خفيفة قريبا من مدخل السفارة الأمريكي"، التي تقع في ضاحية عوكر، شمالي العاصمة بيروت.

إطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت

وأضاف:"لم تقع أي إصابات، ومنشأتنا آمنة". وتابع: "نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون بالبلد المضيف".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية أن مسلحًا مجهولًا أطلق النار على مدخل السفارة من مدفع رشاش.

السفارة الأمريكية في بيروت

كانت السفارة في عوكر أحيت في أبريل الماضي الذكرى الـ40 للهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى السفارة القديم في عام 1883.

وأودى حينها بحياة 63، بينهم 52 لبنانيا، وموظفين أمريكيين، فيما جرى نقل السفارة إلى موقعها الحالي في أعقاب الهجوم.