البرلمان العربي يدعو لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - البرلمان العربي

الخليج 365 - متابعات

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية؛ بما يساهم في حفظ الأمن والسلم العربي وإعلاء قيم السلام والتسامح لتحقيق تطلعات الشعب العربي في الاستقرار والأمن والرخاء.

وأكد العسومي في بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال بـ “اليوم الدولي للسلام” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر من كل عام، أهمية التوعية بنشر ثقافة السلام وقيم التسامح في المنطقة العربية والعمل على تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وذلك لمواجهة موجات العنف والتطرف والإرهاب التي تجتاح العالم ومنطقتنا العربية.

وشدد العسومي على حرص البرلمان العربي، المشاركة ضمن الجهود العربية والدولية لتوعية الأجيال الشابة بأهمية تحقيق السلام والتسامح مع الآخر وقبوله، منوهًا بأهمية السلام كركيزة أساسية للتنمية.