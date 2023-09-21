جدعنة الأهالي تمنع كارثة في الشارع التجاري.. حريق يلتهم محل ملابس بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع في محل ملابس بشارع الحسيني التجاري بوسط مدينة المنيا، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من عمليات النجدة بحدوث حريق في أحد محلات الملابس بشارع الحسيني، وتعاون الأهالي للسيطرة على النيران قبل امتداده لباقي المحال المجاورة وحدوث كارثة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه في محل ملك لشخص يدعى "أشرف يوسف"، ولم يتسبب الحريق في حدوث مصابين أو وفيات.

رجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.