المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 43 ألف شخص بسبب الفيضانات في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 43 ألف شخص نزحوا، بسبب السيول العارمة في شمال شرق ليبيا.

وتابعت المنظمة الدولية للهجرة، خلال منشور لها على منصة التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، أن نقص إمدادات المياه النظيفة يبدو أنه يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى البلديات الواقعة شرق وغرب المدينة المطلة على البحر المتوسط.

وضرب إعصار دانيال، السواحل الشرقية لليبيا، وبالتحديد مدن بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى مدينة درنة، التي كانت أكثر المدن الساحلية الليبية تضررًا جراء هذا الإعصار.