إصابة إسرائيلي جراء عملية دهس شمال القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - ( د ب أ)



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع عملية دهس، اليوم الخميس، عند حاجز قلنديا شمالي القدس، تسببت بإصابة طفيفة لأحد الحراس في الحاجز وتم تحييد المنفذ.

وذكرت قناة " آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم أن "منفذ هجوم الدهس مصاب و يحتفظ بوعيه".

وجاء في بلاغ لنجمة داوود الحمراء أنه "ورد بلاغ حول محاولة مركبة دهس أحد المشاة بالقرب من حاجز قلنديا، وهب المسعفون لتقديم العلاج الطبي، وقاموا بنقل رجل 32 عاما إلى مستشفى شعاري تسيديك وحالته بسيطة للغاية حيث أصيب بجروح في أطرافه السفلية".

على صعيد آخر، أفادت شرطة إسرائيل باعتقال فلسطيني من سكان قطاع غزة مسلحا بسكينين في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية أنه خلال عملية تفتيش اعتيادية خارج المحطة، تم العثور على السكاكين في حقيبة الفلسطيني البالغ من العمر 60 عامًا ، لافتا إلى أنه تم القبض على المشتبه به واقتياده للاستجواب في مركز الشرطة المحلي.

وأشار البيان إلى أن "خلفية الحادث لا تزال قيد التحقيق، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن المشتبه به خطط لهجوم إرهابي".

ووفق القناة، "يعد هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من إغلاق المعبر الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة منذ يوم الجمعة بسبب اشتباكات متوترة مع الفلسطينيين الذين أشعلوا المنطقة باحتجاجات شملت إرسال بالونات متفجرة عبر الحدود وإشعال الإطارات".

وحسب القناة، "كان من المقرر أن يتم فتح الحدود صباح يوم الاثنين الماضي، لكنها تظل مغلقة بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة".