هاني توفيق يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توقع الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم سادس اجتماعاتها هذا العام لحسم مصير سعر الفائدة، وذلك بعد رفعه في آخر اجتماعاتها يوم 3 أغسطس الماضي بنسبة 1% ليصل إلى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

وأرجع توفيق توقعاته بتثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي اليوم لعدد من الأسباب أهمها أن رفع الفائدة سيؤدى لارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي المزيد من البطالة والركود، "بالإضافة إلى انعدام أثرها على كبح جماح التضخم، الذي يناهز 40%"، بحسب ما ذكره على حسابه على فيسبوك اليوم.

وخلال أغسطس الماضي، وصل التضخم السنوي في مصر إلى مستويات قياسية جديدة، حيث وصل إلى 39.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 38.2% في يوليو، وإلى 37.4% مقابل 36.5% في يوليو، بحسب بيان سابق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما بقى المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند مستوى مرتفع رغم تراجعه خلال أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وسجل 40.4% مقابل 40.7% في يوليو، ليبقى قريبا من مستواه القياسي الذي سجله في يونيو الماضي عند 41%، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويتفق مع توقعات توفيق بتثبيت الفائدة عدد من الخبراء والمحللين منهم هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وهبة منير محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.