شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ لنظيره الأردني: علاقاتنا تاريخية وقضايا الأمة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، العاصمة الأردنية عمان، وذلك تلبية لدعوة رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، على رأس وفد برلماني.

واستهل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لقائه مع نظيره الأردني فيصل الفايز، بالتعبير عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي لمسها الوفد المصري من جانب الأشقاء بالأردن، مؤكداً أن تلك الحفاوة تعبر عن قوة العلاقة بين الأشقاء.

وأشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، لافتين إلى العلاقات المميزة بين جلالة الملك عبدالله الثاني، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن روابط الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأكد المستشار" عبد الرازق" حرص مجلس الشيوخ على دعم العلاقات البرلمانية مع مجلس الأعيان الأردني ، والتنسيق المستمر بينهما لتحقيق مصالح الأمة العربية و الشعبين المصري والأردني على كل المستويات، لافتاَ إلى أن القضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية تتطلب من الجميع دائما الوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات كافة.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى، فيصل الفايز؛ أن العلاقات الأردنية المصرية كانت على الدوام علاقات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، مشيدا بالتنسيق المستمر بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين لتحقيق مصالح شعوب أمتنا العربية وخدمة قضاياها.

وأشار "الفايز" الي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلسى الشيوخ والأعيان، وتفعيل الاتفاقات المشتركة؛ لبناء مزيد من الشراكات الاقتصادية بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والأردني.

وشدد الجانبان على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على وقف الممارسات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ قرارات عملية وحاسمة لوقف هذه الممارسات.

كما التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، حيث بحث الطرفان سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين ، مؤكدين أن العلاقات بين البلدين الشقيقين علاقات تاريخية ، تقوم دوماً على التنسيق لتحقيق مصالح الشعبين وتحقيق مصالح الأمة العربية.

وأشاد الطرفان بحرص القيادة السياسية في مصر والأردن على مساندة بعضهما البعض في مختلف القضايا التي تخدم البلدين والأمتين العربية والإسلامية.

حضر اللقاءين المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير المصري بعمان، محمد سمير.

وفي سياق متصل عقدت جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية اجتماعاً تم فيه بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين الطرفين في الفترة المقبلة، حضر من الجانب المصري، النائب عبدالخالق محمد محمد عياد، عضو المجلس ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأردنية، النائب وليد محمود ابراهيم الشرمة، والنائب احمد سمير سيد زكريا.

جامب من زيارة رئيس مجلس الشيوخ للأردن

جانب من اللقاء

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

على هامش اللقاء

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ