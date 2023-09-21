شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل مدينة طابا لتفقد عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إلى مدينة طابا لتفقد عدد من المشروعات.

خلال جولته اليوم بمدينة سانت كاترين، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السُكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية