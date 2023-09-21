شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة القاهرة تؤيد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة صيادلة القاهرة، إنه انطلاقا من المسئولية الوطنية والمجتمعية لنقابة الصيادلة، وكذلك الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة بجميع قطاعات الدولة بشكل عام وفى قطاع الصحة والدواء بشكل خاص والتي قادها الرئيس عبد الفتاح

السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر، فإن النقابة تعلن دعم وتأييد ترشيح الرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت النقابة: "نجحت مصر تحت قيادة الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، واستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف فئاته ومستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومى.

ولا سيما التطوير في منظومة الصحة من خلال:

- إنشاء هيئة مستقلة للدواء ( هيئة الدواء المصرية ) يرأسها صيدلي بدرجة وزير

- إنشاء هيئة الشراء الموحد

- العبور بالبلاد لبر الأمان خلال جائحة كرورنا التي ضربت العالم كله وتخصيص ميزانية ضخمة لهذا الأمر

- حملات ومبادارات رئاسية جبارة لللإطمئنان علي صحة المواطن مثل مصر بلا فيروس سي

ومبادرات 100 مليون صحة

- تطوير المستشفيات والمنظومة الصحية والوحدات الطبية التي أرهقتها سنوات وعقود من عدم التطوير

- إنشاء أول مدينة للدواء في مصر (جيبتو فارما)

- الشروع في إنشاء أول مدينة للمواد الخام

- عمل منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يغطي كافة المواطنين والمقرر الانتهاء من المنظومة 2030، ودعما من نقابة الصيادلة نقيبًا ومجلساً وأعضاءا لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية، فإننا نعلن دعم وتأييد ترشيح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها.