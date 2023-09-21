ذكر مستشار زعيم أرمن إقليم قره باغ، في تصريح لوكالة "رويترز"، أنّ "مسألة التخلي عن الأسلحة لا تزال بحاجة لحل، لأننا لم نعرف بعد الضمانات الأمنية".
ولفت إلى أنّ "الجميع تخلى عن قره باغ، بما في ذلك روسيا والغرب وأرمينيا"، كاشفًا عن "أرمن قره باغ لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار زعيم أرمن قره باغ: التخلي عن الأسلحة لا يزال بحاجة إلى حل ولا نريد العيش كجزء من أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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