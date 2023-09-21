حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس أذربيجان إلهام علييف على احترام حقوق أرمن إقليم ناغورنو قره باغ، بحسب ما ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين). بدوره، اعتذر علييف من بوتين عن مقتل جنود روس في قره باغ.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أذربيجان اعتذر من بوتين عن مقتل جنود روس في قره باغ والأخير حثّه على احترام حقوق أرمن الإقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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