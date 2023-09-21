ذكر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، أنّ "من عين إبل إلى عوكر شهد يوم أمس حدثين خطيرين يكشفان نيةً لدى من يدمّر الجمهورية بالتصعيد الميداني. حواجز وتدقيق بالهويات وإطلاق نار على سفارات، مشاهد يرغب اللبنانيون بالقضاء عليها عبر بناء دولة ذات هيبة. حذار تفاقم هذه الحوادث فهي لن تكون من مصلحة أحد وخاصة مفتعليها".

كانت هذه تفاصيل خبر الجميّل: من عين إبل إلى عوكر حدثان خطيران يكشفان نية لدى من يدمّر الجمهورية بالتصعيد الميداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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