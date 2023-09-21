الراعي استقبل وزيرا اوستراليا وزار دير مار شربل وكنيسة مار يوحنا الحبيب في سيدني

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عدداً من الشخصيات السياسية والحزبية ورؤساء جمعيات ومؤسسات في دار المطرانية في ستراثفيلد، في حضور راعي الابرشية المارونية المطران انطوان شربل طربيه والمونسينيور مارسيلينو يوسف.

والتقى الراعي وفداً من الرابطة المارونية وسيدات الانجيل وتحدثت رئيسة السيدات شارلي وهبه ورئيس الرابطة المارونية جوزف المكاري بالمناسبة.

كذلك، استقبل وفدا كبيراً من رابطة بشري برئاسة بشارة كيروز الذي ألقى كلمة رحب فيها بالبطريرك الماروني والوفد المرافق واثنى على دور الراعي في لبنان في هذه الظروف الصعبة.

واستقبل وفداً من "تيار المستقبل" في سيدني ضمّ مسؤول الشؤون التنظيمية حسن عبد الرحمن، أمانة السّر نضال حمزة، منسق الإعلام طارق طالب ومنسق بيروت والجنوب منير شاهين.

ونقل الوفد للراعي تحيات الرئيس سعد الحريري والامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري وتحيات المنسق العام لمدينة سيدني خالد الشيخ.

وزار الراعي والوفد المرافق كنيسة مار شربل في بانشبول سيدني، وكان في استقبالهم رئيس الدير الاب اسعد لحود وجمهور الدير من الرهبان والمطران سيمون فضول والرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة ماري انطوانيت سعادة وكهنة الرعايا وراهبات العائلة وعدد كبير من ابناء الرعية.

ولفت الراعي، الى أننا "سعداء أن نأتي لزيارة مار يوحنا الحبيب والآباء المرسلين اللبنانيين الموارنة الكرام الأعزاء مع رئيسهم العام قدس الأب مارون مبارك الموجود معنا لعقد المؤتمر السادس مع الأساقفة الرؤساء والرئيسات العامات في بلاد الإنتشار ولهم رسالات ومدارس ورعايا في بلاد الإغتراب".