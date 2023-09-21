حواط: لبنان لم يعد يحتمل سياسة صندوق البريد وإطلاق الرسائل خدمة لمصالح خارجية

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر والحوادث الأمنية المتنقلة وآخرها نشر حواجز في بنت جبيل يكشف محاولة للتوتير الأمني، حذار اللعب بالنار في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة، لبنان لم يعد يحتمل ​سياسة​ صندوق البريد وإطلاق الرسائل خدمة لمصالح خارجية".

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