فوج حرس بيروت: توقيف شخصين بحيازتهما مخدرات وآخرين بحوزتهما مسدساً حربياً دون ترخيص

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بانه "بتاريخ 20-9-2023 وحوالي الساعة 20:50، أوقفت دورية من فوج حرس مدينة بيروت في شارع الحمراء بالقرب من مبنى الديوان، شخصَين على متن دراجة نارية نوع "بارت" لون نبيذي دون لوحات، وذلك للاشتباه فيهما، وهما: ي. ص. (مواليد عام 2004، سوري) هـ. م. (مواليد عام 2001، سوري)، و عند تفتيشهما والدراجة، عُثر على كيس عدد 2 من مادّة "السيلفيا " المخدّرة. وقد سلّما مع الدراجة النارية والمضبوطات إلى فصيلة رأس بيروت - مخفر حبيش، لإجراء المقتضى القانوني بناءً لأمر من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود".

من ناحية أخرى، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت شخص على متن دراجة نارية ماركة " FS" لون أسود دون لوحات في منطقة عين المريسة الكورنيش البحري لمدينة بيروت ، وذلك للاشتباه فيه، ولم يكن يحمل أي أوراق ثبوتية مدعياً أنه لبناني ليتبين لاحقاً أنه سوري الجنسية كان متعاطياً لمادة مخدرة عند توقيفه، في حينها وردت معلومات لعناصر الدورية أنه قبل توقيفه كان قد سلم مسدساً حربياً لشخص آخر يبعد حوالي 80 متر عن مكان الدورية، على الفور توجه عناصر من الدورية الى الشخص المشتبه به وتم إلقاء القبض عليه و بتفتيشه ضبط بحوزته مسدساً حربياً عيار 9 ملم، كما تبين لاحقاً بأنهما كان مطلوبين بجرائم نشل تحت قوة السلاح، على الفور وبناءً لتوجيهات قائد الفوج تم تسليمهما مع المضبوطات والدراجة النارية الدورية من مخابرات الجيش اللبناني لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.