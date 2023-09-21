طقس الغد قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم غد الجمعة حيث يتحول الى حار نسبياً، وترتفع د رجات الحرارة وتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل ويستمر حتى يوم الأحد حيث تعود درجات الحرارة للانخفاض وتعود الى معدلاتها الموسمية.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي مدينة زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض لأشعة الشمس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزداد الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية بينما يكون الانخفاض بسيط في الداخل وعلى الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات.