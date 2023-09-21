اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﱢﻤﺔ لمعرض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب: نتطلع إﻟﻰ تكريس دور ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

أوضحت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﱢﻤﺔ ﻟﻤﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023، أنّه "إﯾﻤﺎﻧًﺎ ﺑﺪور اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺤﺮف واﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﻄﻮّر اﻷﻣﻢ، وﻷن وطﻨﻨﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﯾﻌﯿﺶ أزﻣﺔً، وﻷن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ھﻲ اﻟﺴﻼح اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻌﺒﻮر اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎء ﻗﺮار وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﻗﺎﻣﺔ "ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب، وأﺳﻨﺪت ﺗﻨﻈﯿﻤﮫ إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﺎﺷﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺘﻔﻠﻮن ﺑﻨﺴﺨﺘﮫ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، وﺳﯿﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿّﺔ، وھﻮ اﻟﺤﺪث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﺑﺮز، ﻣﻮﻋﺪه ﻣﻦ 13 ﻟﻐﺎﯾﺔ 22 ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/ اﻛﺘﻮﺑر 2023 ﻓﻲ اﻟﻔﻮروم دو ﺑﯿﺮوت، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 6000 م.م.، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 10:00 ﺻﺒﺎحاً ﺣﺘّﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 8:00 ﻣﺴﺎءً، (اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ﺣﺘﻰ اﻟـ 10 ﻣﺴﺎءً)"، مشيرة إلى أنّه "ﺳﯿﺸﺎرك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 155 دار ﻧﺸﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ورﺳﻤﯿﺔ، ﯾﻤﺜّﻠﻮن 277 ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻦ 21 دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ وأﺟﻨﺒﯿﺔ. وﺳﯿُﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣجاً ثقافياً ﯾﺴﺘﻀﯿﻒ ﻛﺘّﺎﺑًﺎ وﺷﻌﺮاء ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ، ﻋﺮب ودوﻟﯿﯿﻦ".

ولفتت إلى أنّ الغاية من المعرض "استعادة اﻟﺪور اﻟﺮﯾﺎدي ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻌﺎرض "اﻟﻜﺘﺎب" إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺗﺴﺘﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ دورھﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ، ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﻜﺘﺎب وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆمّن ﻟﮭﺎ ﺳﺒﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﯿﺴﺮ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ".

كما يهدف إلى "ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻨﺎﺷﺮﯾﻦ واﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، وﺗﻨﻈﯿﻢ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض، وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة، وﺗﺸﺠﯿﻊ رواد اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﻘرّاء ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك اﻟﻤﻔّﻜﺮﯾﻦ واﻟﻜﺘّﺎب واﻟﻨﺎﺷﺮﯾﻦ وﻣﻮزﻋﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت، واﻟﻤﺆﺛﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ وأﺳﺲ ﺗﻐﻄّﻲ ﻛﺎﻓﺔّ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت"، و"ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟﻘﺎءات وﺣﻮارات ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮﯾﻦ واﻟﻘﺮّاء واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻟﻘﺮاءة وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺸﺮ، وإﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ".

وشددت اللجنة على انّ المعرض يهدف إلى "ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮﯾﻦ وأﺻﺤﺎب اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻜﺘﺐ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮارد ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﺘﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺧﺮى، ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮزﯾﻊ ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"، و"توﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﯿﻦ واﻟﻔﻜﺮﯾﯿﻦ واﻟﻌﻠﻤﯿﯿﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦ وﺟﻤﮭﻮرھﻢ ﻣﻦ طﻼب اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".

وأكّدت اللجنة أنّ "اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ھﻮ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﺣﺘﺮام وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﻋﯿّﺔ واﻟﻤﺼّﺪق ﻋﻠﯿﮭﺎ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎرض وﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻓﺮض ﺷﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ"، موضحة أنّ "ﻓﻲ ظلّ اﻟﻈﺮوف واﻷزﻣﺎت، ﻧﺘﻄﻠّﻊ إﻟﻰ أن ﯾﻜّﺮس ھﺬا اﻟﻤﻌﺮض ﺑﻤﺸﺘﺮﻛﯿﮫ ورواده، دور ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎدي ﺿﻤﻦ ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ".