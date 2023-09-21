الحلبي التقى دريان: لضرورة تفعيل عمل المؤسسات بالإقدام على انتخاب رئيس للجمهورية لسد الفراغ

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الى أننا "جئنا لتهنئة صاحب السماحة بتمديد الولاية لما يشكل ذلك في هذا الظرف العصيب الذي نمر به من ضمانة وطنية واستمرار لدوره الوطني المعتدل وبصورة خاصة لعلاقاته الطيبة مع جميع الفرقاء".

ولفت الحلبي، الى أن "اللقاء كان مناسبة للبحث في بعض الشؤون الوطنية لا سيما ضرورة تفعيل عمل المؤسسات بإقدام النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لسد الفراغ، لأنه في كل القطاعات نحتاج إلى آلية طبيعية لعمل المؤسسات، واستعادة الدور التي تقوم به رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء".

وذكر أننا "بحثنا في قضية ورشة المناهج التربوية، وأكدت حرصنا على الحفاظ على القيم الأسرية، والقيم الوطنية، والقيم الدينية، والقيم المجتمعية التي تعوّد عليها اللبنانيون والتي هي تشكل قاعدة صلبة في العلاقات فيما بينهم. تحديات العام الدراسي أيضاً مرت في هذا اللقاء؛ وتمنيت له دوماً الصحة والعافية، وأن تبقى هذه الدار جامعة لجميع اللبنانيين".

وأكد أن "العام الدراسي هذا العام سيكون بخير وسليم، هناك بعض العوائق ونحن نعمل على تذليلها".

وفي سياق منصل، استقبل مفتي الجمهورية وفدا نيابيا بقاعيا ضم النواب بلال الحشيمي وينال الصلح وملحم الحجيري مقدمين التهاني بتمديد ولاية مفتي الجمهورية، وتم التداول في الشؤون العامة وأوضاع منطقة البقاع واخر المستجدات على الساحة اللبنانية.