شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعثر على دبابة مسروقة.. وتحقيق في كيفية تنفيذ العملية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت الشرطة الإسرائيلية على دبابة خارج الخدمة في باحة للخردة، بعد الإبلاغ عن سرقتها من قاعدة عسكرية.

وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغاً من وزارة الدفاع بشأن سرقة دبابة من قاعدة تدريب تابعة للجيش بالقرب من تقاطع إلياكيم.

وأطلقت الشرطة حملة تفتيش في المنطقة في شمال إسرائيل، وسرعان ما عثرت على الدبابة في باحة للخردة في منطقة نيشر المجاورة.

وأوضحت الشرطة، أنها تحقق في الدافع وراء سرقة الدبابة وكيفية تنفيذ عملية السرقة.

من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن الدبابة المسروقة من طراز «ميركافا 2»، وهي خارج الخدمة منذ سنوات.

وأضاف الجيش أن الدبابة منزوعة السلاح وأنظمتها لا تعمل، وكانت تستخدم للتدريب في منطقة إطلاق نار يمكن للمشاة الوصول إليها.