شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى بانفجار خط لأنابيب الغاز في رومانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوخارست - رويترز

قالت وحدة طوارئ حكومية في رومانيا إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب خمسة آخرون جراء انفجار في خط لأنابيب الغاز بموقع إنشاء طريق سريع في مقاطعة فرانتشا شرقي البلاد في وقت مبكر من الخميس.

وجرى إخماد الحريق على الفور ونُقل المصابون إلى المستشفى، ويبحث المحققون في أسباب الانفجار.

وفي الشهر الماضي، أُصيب عشرات الأشخاص جراء انفجارات في محطة نفطية للغاز المسال في بلدة كريفيديا الرومانية قرب العاصمة بوخارست، وذلك في واحدة من بين عدد من الحرائق التي تندلع عادة في البلاد.