شكرا لقرائتكم خبر عن علييف يعتذر لبوتين عن مقتل جنود روس.. والأخير يحثه على احترام حقوق الأرمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، على احترام أمن أرمن ناجورنو كاراباخ بعد إعلان القوات الأذربيجانية الانتصار في عملية عسكرية خاطفة في المنطقة الانفصالية، كما اعتذر الأخير لرئيس الكرملين عن مقتل جنود روس من قوات حفظ السلام التابعة لموسكو.

وأعلن الكرملين في بيان أن «فلاديمير بوتين شدد على أهمية احترام حقوق وأمن الشعب الأرمني في كاراباخ»، مشيراً إلى اتصال هاتفي بين الرئيسين.

ومن جانبه تقدم رئيس أذربيجان إلهام علييف بـ«اعتذار» من الرئيس فلاديمير بوتين، على مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية بالرصاص خلال العملية العسكرية التي شنّتها باكو في الإقليم، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.

وأفادت الرئاسة الروسية أن علييف أعرب خلال اتصال مع بوتين «عن تعازيه العميقة على الوفاة المأسوية لجنود الكتيبة الروسية»، متعهداً إجراء «تحقيق معمّق في هذا الحادث ومعاقبة كل المسؤولين عنه».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأربعاء مقتل عدد من عناصر قوات حفظ السلام جراء إطلاق نار استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها، من دون تقديم تفاصيل إضافية.