شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفينة حبوب أوكرانية إلي تركيا أبحرت عبر «ممر إنساني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول (رويترز)

وصلت سفينة البضائع «ريزيليانت أفريكا» قبالة مضيق البوسفور بتركيا الخميس، وهي أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا تبحر في مياه البحر الأسود وخارجها من خلال ممر مؤقت.

وقالت كييف إن السفينة غادرت ميناء تشورنومورسك الأسبوع الجاري وتنقل ثلاثة آلاف طن من الحبوب.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي فتح «ممر إنساني» يسمح بإبحار سفن متجهة إلى أسواق إفريقية وآسيوية، والتحايل على الحصار الفعلي الذي تفرضه روسيا على موانئ أوكرانية بعد انسحابها هذا الصيف من اتفاق سمح بتصدير الحبوب خلال الحرب.