شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء الانتخابات التشريعية في باكستان نهاية يناير 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام آباد - أ ف ب

أعلنت اللجنة الانتخابية الباكستانية الخميس، أن الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري بحلول تشرين الأول/أكتوبر هذه السنة ستنظم في نهاية كانون الثاني/يناير 2024.

وقالت اللجنة في بيان إن اللائحة النهائية للدوائر ستنشر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن يتم ذلك، ستجري الانتخابات خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير 2024.

تتولى حكومة تصريف أعمال شؤون باكستان منذ حل البرلمان في 9 آب/أغسطس.

كان يفترض أن تجري الانتخابات في غضون 90 يوماً، لكن اللجنة الانتخابية قالت إنها بحاجة لمزيد من الوقت لاعادة رسم دوائر انتخابية عملاً بآخر إحصاء سكاني.

وتجري الانتخابات في أوج أزمة سياسية، بعدما تم وضع السياسي الأكثر شعبية في البلاد رئيس الوزراء السابق عمران خان في السجن ووسط حملة قمع بحق حزبه حركة إنصاف.