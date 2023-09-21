شكرا لقرائتكم البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الأساسية إلى 30% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية إلى 30%.

وفي 24 أغسطس الماضي رفع "المركزي" التركي أسعار الفائدة الأساسية بأكثر من المتوقع إذ زادها بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25%.

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وأشارت الخطوة إلى تصميم السلطات على معالجة التضخم بالغ الارتفاع في إطار تراجع عام عن السياسات المالية غير التقليدية.

والخطوة المفاجئة وصلت بسعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 2019 ودفعت الليرة التركية إلى أقوى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز. ورفع البنك المركزي معدل الفائدة لإعادة الشراء لأسبوع واحد 1650 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران.