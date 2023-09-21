انت الان تتابع خبر أندريه أونانا يخرج عن صمته بعد الخسارة من بايرن ميونخ.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم بداية مانشستر يونايتد القوية للمباراة إلا أن الفريق تلقى الهدف الأول عندما سدد ليروي ساني كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء حيث أخطأ أونانا في التعامل مع الكرة لتعانق الشباك.

وقال الحارس الكاميروني الدولي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية بي.أيه.ميديا": "كان الأمر صعبا".



وأضاف: "كان من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، لأنني أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وبعد خطأي فقدنا السيطرة على المباراة".

وأردف: "إنه موقف صعب علينا، وتحديدا علي، لأنني خذلت الفريق. ولكن كنا جيدين للغاية، وبسببي لم نفز بالمباراة".

وأكد: "سعيد للغاية بعمل الفريق، ويجب علينا فقط أن نمضي قدما. هذه هي حياة حارس المرمى، إذا لم نفز اليوم فهذا بسببي".

وأكمل: "الأداء الذي لعبت به اليوم كان أسوأ أداء قدمته في مباراة وهذا صعب لأن لدي طموح كبير، نحن ناد كبير للغاية ونريد الفوز بكل البطولات".