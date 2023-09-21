انت الان تتابع خبر تصنيف الفيفا الشهري.. المغرب الأول عربياً وهذا مركز العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات اليوم الخميس 21 سبتمبر، وجاء ترتيب الـ 10 الأوائل على النحو التالي:

*الأرجنتين

*فرنسا

*البرازيل

*إنجلترا

*بلجيكا

*كرواتيا

*هولندا

*البرتغال



*إيطاليا*إسبانيا

ترتيب منتخبات إفريقيا في تصنيف الفيفا لشهر سبتمبر 2023

13- المغرب "الأول إفريقياً وعربياً"

20- السنغال "الثاني إفريقياً"

29- تونس "الثالث إفريقياً"

34- الجزائر "الرابع إفريقياً"

35- مصر "الخامس إفريقياً"

40- نيجيريا "السادس إفريقياً"

41- الكاميرون "السابع إفريقياً"

49- مالي "الثامن إفريقياً"

50- كوت ديفوار "التاسع إفريقياً"

58- بوركينا فاسو "العاشر إفريقياً"

60- غانا "الحادي عشر إفريقياً"

وصنف الاتحاد الآسيوي منتخب العراق في الترتيب السابع وعالميا بالمركز الـ 69 ليصعد درجة واحدة عن التصنيف الأخير.