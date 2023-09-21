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تصنيف الفيفا الشهري.. المغرب الأول عربياً وهذا مركز العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات اليوم الخميس 21 سبتمبر، وجاء ترتيب الـ 10 الأوائل على النحو التالي:

*الأرجنتين
*فرنسا
*البرازيل
*إنجلترا
*بلجيكا
*كرواتيا
*هولندا
*البرتغال

*إيطاليا
*إسبانيا

ترتيب منتخبات إفريقيا في تصنيف الفيفا لشهر سبتمبر 2023
13- المغرب "الأول إفريقياً وعربياً"
20- السنغال "الثاني إفريقياً"
29- تونس "الثالث إفريقياً"
34- الجزائر "الرابع إفريقياً"
35- مصر "الخامس إفريقياً"
40- نيجيريا "السادس إفريقياً"
41- الكاميرون "السابع إفريقياً"
49- مالي "الثامن إفريقياً"
50- كوت ديفوار "التاسع إفريقياً"
58- بوركينا فاسو "العاشر إفريقياً"
60- غانا "الحادي عشر إفريقياً"

وصنف الاتحاد الآسيوي منتخب العراق في الترتيب السابع وعالميا بالمركز الـ 69 ليصعد درجة واحدة عن التصنيف الأخير.

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