انت الان تتابع خبر الموسم "الاصفري" يبدأ في العراق.. يستمر 26 يوماً وتكثر فيه هذه الامراض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عطية، في منشور على حسابه في فيسبوك: "يوم غد الجمعة هو آخر يوم من ايام الصيف (فلكيا) وبعدها يصادف الاعتدال الخريفي الذي سيصادف يوم السبت 23 أيلول الساعة 09:49 صباحا بتوقيت بغداد".

وأضاف: "كذلك يصادف اليوم هو أول ايام موسم (الصفري) او (الاصفري) المعروف شعبيا في مناطق جنوب العراق وعدد ايامه 26 يوما"، مبينا أن هذا اليوم "تكثر فيه امراض الحساسية والانفلونزا والزكام".



وتابع باللهجة الدارجة: "ومن اهم علاماته الجدال على المكيفات والسبالت بين طفوها وشغلوها".