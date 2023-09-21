شكرا لقرائتكم خبر عن جراء الخلاف بين الدولتين.. الهند توقف إصدار تأشيرات سفر الكنديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت الهند خدمات إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الكنديين، في تصعيد جديد للخلاف الدبلوماسي بين الدولتين، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بالتخطيط لجريمة قتل خارج نطاق القضاء، لزعيم انفصالي فى كندا.

تعليق لأجل غير مسمى

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز " بي ال سي انترناشونال" الذي يدير مراكز طلبات التأشيرات الهندية في كندا، نشر مذكرة تفيد بتعليق خدمات التأشيرات لأجل غير مسمى بسبب " أسباب فنية " ابتداءً من اليوم، الخميس.

وكانت الهند قد طلبت من رعاياها في كندا والمسافرين إليها، التسجيل لدى سفارتها في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء أمس الأربعاء عن بيان لوزارة الخارجية القول: "في ضوء تزايد الأنشطة المناهضة للهند وجرائم الكراهية والعنف الإجرامي، المتغاضى عنها سياسيا في كندا، نحث جميع المواطنين الهنود على توخي أقصى درجات الحذر"