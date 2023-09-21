انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين أذربيجان وأرمن قره باغ وباكو ترسل مسودة اتفاقية السلام إلى أرمينيا

انتهت أول جولة محادثات بين أذربيجان وأرمن ناغورني قره باغ بشأن دمج الإقليم الانفصالي إلى أذربيجان، حسبما ذكر الإعلام الأذربيجاني الرسمي من دون الكشف عن تفاصيل.

واستمرت المحادثات قرابة الساعتين، حيث ذكر الممثل الرئاسي لأذربيجان في المفاوضات أنّه "من الصعب توقع أن يتم حل كل القضايا بين أرمن كاراباخ وأذربيجان في اجتماع واحد"، لافتًا إلى أنّ "باكو نقلت مسودة اتفاقية السلام إلى يريفان وننتظر رد السطات الأرمينية".

بدوره، أوضح ممثل أرمن كاراباخ عقب المفاوضات "أننا لم نتوصل لاتفاق نهائي وهناك خلاف على بعض التفاصيل"، مشيرًا إلى أنّ "المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى معاهدة سلام تضع نهاية للصراع".