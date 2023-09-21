"أنصار الله" كشفت عن ترسانة من الأسلحة البحرية والجوية خلال عرض عسكري في صنعاء

أقامت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عرضًا عسكريًا في العاصمة صنعاء، كشفت فيه عن أسلحة متطورة واستراتيجية جديدة بمناسبة ذكرى "ثورة 21 أيلول".

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، بأن "القوات المسلحة كشفت عن المسيرة "خاطف 2"، ومسيرتي "قاصف 2 كي ورقيب"، بالإضافة إلى العديد من الصواريخ بينها صاروخ معراج وبرق 1 الذي يصل مداه إلى 50 كلم.

كما "كشفت القوات التابعة لأنصار الله، للمرة الأولى عن صاروخ سجيل من نوع كروز يعمل بالوقود الصلب، وصاروخ برق 2 وفاطر 1 وصدر 1 وصقل 2"، وطائرة "وعيد 1" هجومية تحمل رأساً حربياً شديد الانفجار.

وبشأن الأسلحة البحرية، كشفت "أنصار الله" عن صاروخ بحري جديد "صياد" وهو صاروخ كروز مجنح يعمل بالوقود الصلب والسائل ولا تستطيع الرادارات اكتشافه، بالإضافة زوارق عسكرية من نوع ندير وعاصف 1 و2 و3 وملاح وطوفان 1 و2 و3.

كما كشفت القوات البحرية التابعة للجماعة، للمرة الأولى عن ألغام بحرية محلية الصنع من نوع ثاقب وكرار ومجاهد 1 و2 و3، وصواريخ بحرية متطورة.

وكشفت "أنصار الله" أيضا عن "رادار "شفق" ومنظومة "أفق"، وهي منظومة تكتيكية تتميز بالدقة في تحديد الأهداف وتعقبها لمسافة تصل إلى 90 كم وارتفاع يتجاوز 35 ألف قدم.

يأتي هذا بعد أيام من عودة الوفد المفاوض لجماعة "أنصار الله" برئاسة محمد عبد السلام، إلى صنعاء بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض وصفت بالإيجابية، بحضور وفد من المكتب السلطاني العُماني، استمرت 5 أيام.