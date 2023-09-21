"القوات" أعلنت عن تعرّض مركزها في زحلة لإطلاق نار: السلاح المتفلت قد يستجر ردّات فعل لا نريدها

ذكرت منطقة زحلة في "القوّات اللبنانيّة"، أنّه عند الساعة 23:45 من ليل الأربعاء - الخميس، جالت سيارة في حيّ حوش الأمراء، يستقلّها ثلاثة شبّان مُسلّحين مُطلقين العنان "لأناشيد حزبيّة مُمانعة لا تتلائم مع توجّهات أبناء المنطقة، وقد تعمّدوا المرور من أمام مركز القوّات اللبنانيّة في محاولة لاستفزاز شباب وأهالي المنطقة الذين طالبوا المُسلّحين بخفض الصوت، خاصة وأن الوقت قارب منتصف الليل، وذلك تجنّبًا لأيّ احتكاك، إلا أن الرد جاء بإطلاق النار على مركز القوّات اللبنانيّة الذي أصيب بثلاث رصاصات، من دون أن يُصب أحد بأذى".

ولفتت إلى انها تستنكر "هذا الإعتداء المتعمّد الذي وقع أمس"، مؤكّدةً "احترامها لحريّة التعبير التي تقف وتسقط عند حدود حريّة الآخرين"، كما تُشدد القوّات اللبنانيّة على "ضرورة وضع حدّ للسلاح المليشياوي المتفلّت الذي بات يُشكّل خطراً حقيقياً قد يستجر ردّات فعل لا نريدها ولا تُحمد عقباها".

وأثنت "القوّات اللبنانيّة" على "دور القوى الأمنية التي تُتابع الملف، وتلاحق مُطلقي النار الذين فرّوا هاربين"، وتُطالب بـ"إلقاء القبض عليهم وإحالتهم أمام القضاء المُختص لإنزال أشد العقوبات بهم والتي ترقى إلى تُهم تشكيل عصابات مُسلّحة وإخلال بالأمن وإطلاق نار وتهديد مواطنين آمنين بالقتل".