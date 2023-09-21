الراعي من أستراليا: المطلوب من الأسرة الدولية تأمين المساعدات للنازحين في سوريا لا في لبنان

شكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أستراليا حكومةً وشعباً لاستقبالها "أبناء وطن الأرز حيث طوّروا قدراتهم البشريّة". ولفت من عشاء اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية في أستراليا، إلى "أنني أتوجّه إلى المسؤولين الأستراليين لأسلّمهم قضية لبنان الذي هو مساحة حرية وحوار الحضارات في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، ونريد منهم دعم لبنان في المحافل الدولية"، مشددًا على أنّه "لماذا يُعاقب المجتمع الدولي لبنان؟ هل لأنه فتح أبوابه للنازحين السوريين؟ مطلوب من الأسرة الدولية تأمين المساعدات للنازحين في سوريا لا في لبنان".

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