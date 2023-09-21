باسيل التقى السفير القطري وبحثا في آخر المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية

استقبل رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني بمناسبة تعيينه سفيراً لدولة قطر في لبنان، حيث نقل السفير سعود تحيات أمير دولة قطر الأمير تميم بن آل ثاني ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لباسيل، وجرى التداول في آخر المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية.
كما استقبل باسيل سفير الجزائر رشيد بلباقي في زيارة تعارف بمناسبة توليه مهامه في بيروت، وأكدا على أهمية تطوير العلاقة بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
والتقى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن بحضور النائب جيمي جبور، وتم استعراض عمل اللجنة منذ تسلم الحسن مهامها وشمل البحث مجمل الوضع الفلسطيني في لبنان لا سيما أحداث عين الحلوة وتداعياتها على الإستقرار الأمني والسياسي للبنان.
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