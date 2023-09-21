لاثارو: تنفيذ القرار 1701 مسؤولية مشتركة والتزام الأطراف ضروري للتقدم نحو حل طويل الأمد

شدد رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو على شراكة "البعثة القوية مع الحكومة اللبنانية، معلنًا "أننا نعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حيث نقوم بالدوريات المشتركة معهم وبمفردنا لمساعدة الحكومة على بسط سلطتها على كامل أراضي هذا البلد الجميل يوما مًا"، مؤكدًا أهمية ضبط النفس ودور "اليونيفيل" في تخفيف التوترات، مشيرًا إلى أنّ "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 يظل مسؤولية مشتركة والتزام الأطراف ضروري للتقدم نحو حل طويل الأمد".

كلام لاثارو جاء في الاحتفال الذي استضافته قوة "اليونيفيل" في مقرها العام في الناقورة لمناسبة اليوم الدولي للسلام، حضره شخصيات سياسية لبنانية، من بينهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وممثلون عن السلطات المحلية ورجال دين والقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن.

ووضع اللواء لاثارو وممثل القوات المسلحة اللبنانية العميد منير شحادة أكاليل الزهور على النصب التذكاري تخليدا لذكرى أكثر من 300 جندي حفظ سلام من اليونيفيل فقدوا أرواحهم أثناء خدمتهم في جنوب لبنان منذ عام 1978.

وخلال الحفل، تم منح ضباط الأركان العسكريين وسام الأمم المتحدة لحفظ السلام تقديرا لمشاركتهم في عمل البعثة. وكما جرت العادة، تم إطلاق الحمام الأبيض عند النصب التذكاري لليونيفيل كرمز للسلام.

كما أطلقت اليونيفيل اليوم قناة على تطبيق تلغرام Telegram channel كمنصة إضافية للناس لتلقي المعلومات حول عمل حفظة السلام في الوقت الحقيقي.