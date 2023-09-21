بري التقى رئيس مجلس إدارة "الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين" والحوت والسقلاوي

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للاعمار في فلسطين زهير العمري مع وفد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم العمري لبري شرحًا عن برامج الهيئة ودعم الشعب الفلسطيني ومشاريع إعادة الإعمار الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وبعد اللقاء، أشار العمري إلى "أننا تشرّفنا اليوم كهيئة عربيّة دوليّة للإعمار في فلسطين بزيارة رئيس المجلس النيابي الذي أشعرنا فعلا اننا شعب واحد. نحن كهيئة نمثل أكثر من 16 دولة عربية، فيما يتعلق بالجهود النقابية والاهلية ولسنا رسميين طبعا نحن جهات أهلية أشعرنا فعلا اننا شعب واحد في مواجهة العدو الصهيوني وأشعرنا ايضا ان لبنان كما عهدنا في كل السنوات والعقود الماضية لبنان مع فلسطين ومع شعب فلسطين حتى التحرير ان شاء الله".

كما استقبل بري رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، والتقى رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي وأعضاء مجلس الادارة.

وقدم سقلاوي للرئيس بري عرضا لبرامج عمل الريجي فضلا عن مواعيد استلام محاصيل التبغ من المزارعين ابتداء من تاريخ 11 تشرين الاول المقبل.