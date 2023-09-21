بخاش أطلق مشروع "رسالة بلا حدود" من باريس

أطلق نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش مشروع "رسالة بلا حدود" من العاصمة الفرنسية باريس، التي يلتقي فيها فاعليات رسمية وطبية، إضافة الى الامين العام لجمعية الأطباء الفرنسية اللبنانية جورج نصر.

وتأتي جولة بخاش استكمالًا وتنفيذا لمقررات مؤتمر الطب الاغترابي الذي انعقد بشهر تموز الفائت وأوصى بتعميق التواصل بين أطباء الانتشار وزملائهم المقيمين في لبنان والتأسيس لمشاريع تشاركية تصب في مصلحة المواطن اللبناني.

وكان البخاش قد شارك في مؤتمر جمعية الأطباء الاميركيين من اصول لبنانية في اريزونا، وطرح ورقة لبنان وفيها ثلاث نقاط هي توجيه المنح الجامعية لطلاب الطب في لبنان نحو اختصاصات باتت مفقودة للعمل على تصحيح الخريطة الطبية، العمل على دعم المستشفيات اللبنانية بالتجهيزات اللازمة لكي تستمر بتقدمة الخدمات الطبية للمواطن اللبناني وتسهيل الأمور الإدارية للطبيب الاجنبي من أصول لبنانية لكي يتمكن ان يقدم خبراته ضمن ايطار إنساني وطبي ولوجستي تحت مظلة نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

ويتشكل مشروع "رسالة بلا حدود" من مثلث قائم على مشاركة أطباء الانتشار في إجراء عمليات جراحية مستعصية من دون اي بدل أتعاب من جهة ودعم المستشفيات الجامعية التي تستقبل هؤلاء المرضى من جهة ثانية وتمويل المنظمات والجمعيات للمستلزمات الطبية والادوية من جهة ثالثة. على ان يتابع طبيب لبناني مقيم حالة المريض الصحية بعد عودة الطبيب الذي اجرى العملية الى بلد إقامته.

ومن المتوقع ان يستمر برنامج الدعم هذا الى حين انتفاء حاجة لبنان الى الدعم الطبي اللوجستي في ظل نقص فادح في اطباء بعض الاختصاصات الحيوية. كما ويشارك في هذا المشروع أطباء من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبلجيكا والمانيا.