شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين أذربيجان وأرمن «كراباخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو (أ ف ب)

انتهت أول جولة محادثات بين أذربيجان وأرمن ناغورنو كراباخ بشأن دمج الإقليم الانفصالي، الخميس، حسبما ذكر الإعلام الأذربيجاني الرسمي من دون الكشف عن تفاصيل.

واستمرت المحادثات قرابة ساعتين ومن غير المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع في مدينة يفلاخ الأذربيجانية، وفق وكالات الأنباء والتلفزيون الرسمي.

ومن جانبه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أقر الخميس، بصعوبة مسار السلام في ناغورنو كراباخ، لكنه أكد ضرورة الخوض فيه.

وقال باشينيان، الذي يواجه انتقادات شعبية على خلفية إدارته للأزمة: «يجب تقدير السلام ويجب عدم الخلط بين السلام والهدنة ووقف إطلاق النار».

السلام هو توفير بيئة خالية من النزاع بين الدول وبين الأعراق، هذا المسار ليس سهلاً، لكن يجب أن نخوض، وذلك في خطاب إلى الأمة في ذكرى استقلال بلاده.

وأُعلن عن هذه المفاوضات، الأربعاء، بعد عملية عسكرية خاطفة شنتها باكو وأرغمت الانفصاليين على الاستسلام بعد نزاع مستمر منذ عقود.

وتوصّل طرفا النزاع في الإقليم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عكست ملامحه الأولى رضوخ السلطات الانفصالية في الإقليم لشروط أذربيجان؛ خصوصاً لجهة الاستعداد لتسليم السلاح وإفساح المجال لتعزيز السيطرة العسكرية المباشرة للقوات الأذرية على المؤسسات الحيوية في الإقليم.