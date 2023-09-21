شكرا لقرائتكم بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% مخالفاً التوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبقى بنك إنجلترا اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% مخالفاً التوقعات، لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.

كان البنك قد استمر في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2021 في محاولة لكبح جماح التضخم، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1% إلى أعلى مستوى خلال 15 عاما عند 5.25% في أغسطس. وقد أبقى هذا المعدل دون تغيير في سبتمبر.

مادة اعلانية

عزز المستثمرون يوم الأربعاء رهاناتهم على أن البنك سيوقف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا بعد أن جاء التضخم في المملكة المتحدة أقل بكثير من التوقعات لشهر أغسطس.

وتباطأ الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في البلاد إلى 6.7% من 6.8% في يوليو، متحديًا التوقعات بأنه سيرتفع إلى 7%، حيث عوض انخفاض أسعار المواد الغذائية والإقامة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود. والجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، انخفض إلى 6.2% من 6.9% في يوليو.

في وقت مبكر من صباح الخميس، انقسمت أسواق المال بنسبة 50-50 تقريبًا حول ما إذا كان البنك سيتوقف مؤقتًا أو يختار رفعًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لبيانات "LSEG"، قبل أن تتأرجح مرة أخرى إلى 60-40 لصالح الارتفاع في الساعة التي سبقت القرار.

يعاني بنك إنجلترا ما بين إعادة التضخم للمستويات المطلوبة واحتمالية دفع الاقتصاد إلى الركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% في يوليو، في حين أصدر عدد من الشركات البريطانية تحذيرات بشأن نمو الأرباح يوم الثلاثاء.

وكان أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة لكنه أشار إلى أنه لا يزال يتوقع رفعًا آخر قبل نهاية العام، إلى جانب تخفيضات أقل في عام 2024 عما كان متوقعًا في السابق.