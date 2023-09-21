انت الان تتابع خبر شاب يتعرض للقتل بشارع مطار المثنى.. والده: الشرطة تدعي عدم وجود كاميرات مراقبة! (فيديو) والان مع التفاصيل

ويقول والد الشاب احمد (من سكنة منطقة الحرية) في حديث للسومرية نيوز، ان "ابنه يعمل سائق تكسي من مواليد 1996، خرج ليلاً للعمل بسبب عدم وجود زحامات مرورية، وفي الساعة الـ 2:45 فجر يوم الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023، اتصلت عليه وقال انه في منطقة العلاوي وعائد الى المنزل"، لافتا الى انه "بعد فترة اتصلت عليه ولم يرد على اتصالاتي المتكررة، ثم تم غلق هاتفه وبعدها فتحه أحد الأشخاص هاتفه وتحدث معه، وقال ان احمد تعرض لحادث سير في شارع مطار المثنى".

ويضيف، انه "عند وصوله الى مكان الحادث وجد ابنه في الشارع مقتولاً، وعند تكشيف الجثة وجد 5 طعنات في جسده"، مشيرا الى انه "بعد فترة تبين ان احمد تعرض للتسليب من قبل مجموعة مجهولة وقاوم معهم ما أدى الى تعرضه لحادث سير في السايد المقابل".

ويتابع والد الشاب احمد، ان الشرطة ادعت عدم وجود كاميرات مراقبة في مكان الحادثة بشارع مطار المثنى بالعاصمة بغداد"، مطالباً الجهات الأمنية المختصة بأخذ الإجراءات اللازمة لمعرفة الجناة واخذ حق ابنه المظلوم".

الفيديو ادناه:

