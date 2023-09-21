انت الان تتابع خبر بيربوك لم تتراجع عن اهانتها للرئيس الصيني رغم غضب بكين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت بيربوك قد قالت في وقت سابق في مقابلة مع Fox News، أثناء نقاشها حول رؤيتها لنهاية الصراع في أوكرانيا، إن النصر الروسي سيكون "إشارة إلى طغاة هذا العالم مثل شي (جين بينغ)"، ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ هذه التصريحات بأنها "سخيفة، واستفزاز سياسي صريح"، وتم استدعاء السفيرة الألمانية لدى الصين باتريشيا فلور إلى وزارة الخارجية الصينية.من جانبها عادت بيربوك لتقول في مقابلة مع تلفزيون "ARD": أقولها كما طرحتها آنذاك. هذا نظام شيوعي أحادي الحزب، ويمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديدات لدول أخرى، على سبيل المثال، الفلبين".

وأكدت بيربوك أيضا على أنها "أثارت الصين في مقابلة Fox News لأنه بالنسبة للبعض في الولايات المتحدة، تعد الصين أكثر أهمية من الوضع في أوكرانيا، وأعربت عن قلقها من أن الدعم لأوكرانيا في جميع أنحاء العالم سوف يضعف ويتحول الاهتمام إلى قضايا أخرى".

وحول رد فعل الصين قالت بيربوك: "هو مجرد رد فعل".

ولم تكن بيربوك هي المسؤول الغربي الوحيد الذي يدلي بمثل هذه التصريحات بشأن الزعيم الصيني، حيث اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، حزيران الماضي، في تعليقه على حادث إسقاط البالون الصيني، بأن شي جين بينغ لم يكن على علم بالحادثة على نحو دقيق، لأن ذلك يشكل "إحراجا كبيرا للديكتاتوريين"، وهو ما وصفته الخارجية الصينية آنذاك بالتصريحات "غير المسؤولة للغاية"، و"تنتهك الآداب الدبلوماسية، وتشكل استفزازا سياسيا واضحا".

