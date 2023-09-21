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المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لهجوم إلكتروني

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعرضت المحكمة الجنائية الدولية، لهجوم إلكتروني يعرقل عملها، حسبما أوردت فضائية العربية.

وتسبب الهجوم الإلكتروني، في حجب مستندات خاصة بمحكمة جرائم الحرب الجنائية الدولية عن الموظفين.

وقال مصادر ومحامون يعملون في محكمة جرائم الحرب الدولية، اليوم الخميس، إن المحكمة تعمل في ظل قيود شديدة على أنظمتها الرقمية بعد حادث قرصنة.

وفصلت المحكمة معظم أنظمتها التي يمكنها الوصول إلى الإنترنت، وتم حجب المستندات عن الموظفين.

وكشفت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لأول مرة عن حادثة تتعلق بالأمن السيبراني، في الثلاثاء الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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