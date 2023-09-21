ولي العهد السعودي: إذا حصلت إيران على قنبلة سنحصل عليها أيضًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي)

أعرب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في مقابلة متلفزة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن قلقه بشأن احتمال حصول إيران، على سلاح نووي.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك قنبلة نووية. وقال بن سلمان في رد على سؤال عما سيحدث إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، "إذا حصلوا على واحدة، علينا أن نحصل عليها، لأسباب أمنية وتوازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك".

وأكد الأمير أن العلاقة مع إيران تتقدم بشكل جيد، واستمرارها لصالح أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح أن أي سباق للتسلح النووي في المنطقة لن يُهدد أمنها فحسب، بل سيهدد العالم.

وأشار إلى أن الصين هي التي بادرت إلى التوسط بيننا وبين الإيرانيين.