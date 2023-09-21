مدرسة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن استعدادات العام الدراسى الجديد تجرى على قدم و ساق، مشددًا على رؤساء المراكز ومديرى الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه لجميع المدارس.

وشدد المحافظ على التأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

من جانبه، أكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، جاهزية 23 مدرسة جديدة للدخول إلى الخدمة العام الدراسى الجديد 2023/2024 وتضم المدارس التالية: مدرسة البياضية الاعدادية الثانوية ـ مدرسة تندة الابتدائية الحديثة ـ مدرسة الثانوية العسكرية بنين بمركز ملوى، (مدرسة آل يوسف الإعدادية الثانوية ـ مدرسة عزبة مفتاح تعليم أساسى ـ مدرسة أبو بريدعة تعليم اساسى ـ مدرسة طهنا الجبل تعليم أساسي ـ مدرسة عزبة التل تعليم اساسى ـ مدرسة مرزوق الغزالى تعليم أساسى ـ مدرسة الوحدة الابتدائية مدرسة الشرفا تعليم أساسى ـ مدرسة مشيط تعليم أساسى ـ مدرسة صفط الشرقية تعليم أساسى ـ مدرسة عبد الجابر على الإعدادية ) بمركز المنيا.

كما تضم قائمة المدارس الجديدة: ( مدرسة الشيخ فضل ب ـ عبد اللطيف حسين عبد العال تعليم أساسى ـ الشيخ فضل الثانوية ) بمركز بنى مزار، و( مدرسة السلام الاعدادية ـ مدرسة اطسا تعليم اساسى الجديدة) بمركز سمالوط، و (مدرسة حلوة الثانوية ) بمركز مطاى ،( مدرسة المرحوم جمال عبد المجيد موسى تعليم اساسى ) العدوة، (مدرسة حسين الشافعى تعليم أساسى ـ مدرسة العباسية تعليم اساسى ) بمركز مغاغة، ليصل بذلك إجمالي المدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة 3251 مدرسة لاستقبال ما يقرب من مليون و499 ألف طالب.