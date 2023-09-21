"المرصد السوري": مقتل اثنين من "الجهاد الإسلامي" باستهداف إسرائيلي في ريف دمشق الغربي

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "عنصرين من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية قتلا باستهداف جوي من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية، وذلك في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل".

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