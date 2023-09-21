سلوم: لدينا مختبر متطوّر للتأكّد من نوعيّة الدواء فتفضلوا اعتمدوه

اطلع نقيب الصيادلة جو سلوم، خلال زيارته معهد البحوث الصناعيّة بحضور النائب السابق سليم خوري، على مختبرات المعهد المتطورة والعالية المعايير المعتمدة عالمياً.

ودعا سلوم المعنيين الى "اعتماد مختبرات المعهد للتأكّد من نوعيّة الدواء وجودته، خصوصا في مراحل تسجيل الدواء المستورد أو المصنّع محلياً، فلدينا مختبر متطوّر للتأكّد من نوعيّة الدواء فتفضلوا اعتمدوه".

ورأى انه "ليس لدينا من مبرّر لإنشاء مختبر مركزي وتحمّل تكاليفه او التأخير في الشروع بإنشاء الوكالة الوطنيّة للدواء تحت حجّة ان لا مختبر مركزيا لدينا".