"الريجي" بالتعاون مع جمعية "جاد شبيبة ضد المخدرات" أطلقت سلسلة ورش عمل توعوية ضد آفة المخدرات

أطلقت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بالتعاون مع جمعية "جاد شبيبة ضد المخدرات"، سلسلة ورش عمل توعوية ضد آفة المخدرات، بدأت في مؤسسة طرابلس، وتستكمل لاحقا في ورش مماثلة تشمل مقارها في الغازية وبكفيا والحدث.
وتهدف الورشة التي قدمها مؤسس "جاد" جوزيف حواط وشارك فيها عدد من العاملين في مؤسسة "الريجي" في طرابلس، إلى التوعية بأنواع المخدرات وبتأثيرها على الصحة والاقتصاد والمجتمع والتعريف بأساليب الوقاية منها.
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