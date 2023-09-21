شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 مدنياً بهجومين في بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو - أ ف ب

قتل 16 مدنياً بينهم أربعة متطوعين في الجيش، بهجومين غرب بوركينا فاسو ووسطها الشرقي يرجح أنهما من تنفيذ إرهابيين، حسب ما أفادت مصادر محلية وأمنية الخميس.

وقال أحد أبناء المنطقة لوكالة، إن إرهابيين هاجموا الثلاثاء مجموعة من المدنيين في كولبونغو وسط البلاد الشرقي، ما أدى إلى سقوط 12 قتيلاً وجريحين.

وفي اليوم نفسه «أسفر هجوم شنته مجموعات إرهابية عن سقوط أربعة قتلى في سيراسو» في غرب البلاد، وهم متطوعون مدنيون في الجيش، حسب ما أكد مصدر أمني.