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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الأوروبي، يستعد العملاق الإنجليزي فريق ليفربول، لمواجهة نظيره لاسك لينز النمساوي، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي لموسم 2023 - 2024.

ويلعب فريق الريدز، في بطولة الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، في الموسم المنصرم.

يخوض فريق ليفربول خلال الفترة الحالية بسلسلة نتائج جيدة خلال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، حيث لعب 5 مباريات ما بين 4 إنتصارات وتعادل وحيد.

ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة خلفًا لفريق توتنهام الوصيف بفارق الأهداف، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد15 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

يحل نادي ليفربول الإنجليزي، ضيفًا ثقيلًا، على مضيفه لاسك لينز النمساوي، في المباراة التي ستقام على ملعب «ستاد رايفيسين أرينا»، في مدينة لينز النمساوية، الخميس المقبل والموافق 21 سبتمبر 2023، ف تمام الساعة الـ 7:45 بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن مجموعة ليفربول الإنجليزي، تضم كلا من الفريق التالية: سانت خيلويزي بلجيكي - تولوز الفرنسي - بجانب الفريق النمساوي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز

وتنقل قناة «بي إن سبورت 1»، مباراة ليفربول الإنجليزي، ضد لاسك لينز النمساوي، في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ولاسك لينز

ومن المتوقع أن يبدًا المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بتشكيل قوي منذ بداية اللقاء، مع تواجد الدولي المصري محمد صلاح، أساسيًأ منذ البداية.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، جويل ماتيب، آندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

تشكيل لاسك لينز ضد ليفربول

يأتي تشكيل فريق لاسك لينز المتوقع، لمباراة ليفربول اليوم في الدوري الأوروبي 2023/2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: يورج سيبنهاندل.

خط الدفاع: فيليب زيريس، ماكسيم تالوفيروف، أندريس أندرادي، جورج بيلو.

خط الوسط: إبريما داربوي، بيتر ميتشورل، روبرت زولي، إيفان ليوبيتس.

خط الهجوم: موسى كونيه، موزيس أسور.

ومن المنتظر أن يغيب أرونولد عن المواجهة، بعدما تعرض، للإصابة في أوتار الركبة يوم 3 سبتمبر الماضي في المباراة التي أقيمت ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

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ولن يغامر الجهاز الفني، بقيادة الألماني يورجن كلوب، بالدفع باللاعب خلال مواجهة بطل النمسا، خوفا من تعرض اللاعب لإصابة مضاعفة، وقرر إراحته من أجل التعافي بشكل نهائي من إصابته.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول، قد حقق فوزًا هامًا، أمام مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023 - 2024.

ويحتل فريق ليفربول، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي، صاحب الـ 15 نقطة.